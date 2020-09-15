Уральский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске специалиста по радиоэлектронике в свою команду
Общество
Фото: ruspekh.ru
Уральский гонщик Сергей Карякин ищет в свою команду SnagracingTeam специалиста по радиоэлектронике. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Эксперту по радиотехнике предстоит разработать модуль управления дрона для автоматического следования за машиной. Ему нужно будет проделать работу от программирования и проектирования плат до программной синхронизации с остальными системами.
Желающих принять участие в проекте уральский гонщик просит написать ему в личные сообщения.
«Думаю, среди вас есть тот, кто нужен нашей команде. Не все же красивые кадры в движении снимать только с вертолёта»,- написал Карякин.
Эксперту по радиотехнике предстоит разработать модуль управления дрона для автоматического следования за машиной. Ему нужно будет проделать работу от программирования и проектирования плат до программной синхронизации с остальными системами.
Желающих принять участие в проекте уральский гонщик просит написать ему в личные сообщения.
«Думаю, среди вас есть тот, кто нужен нашей команде. Не все же красивые кадры в движении снимать только с вертолёта»,- написал Карякин.
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