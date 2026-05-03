Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На станции Седельниково Свердловской железной дороги сегодня, 11 мая, произошёл инцидент с подвижным составом. В дневное время суток во время выполнения маневровых работ с рельсов сошла цистерна.Как поясняет Уральская транспортная прокуратура, цистерна в составе грузового поезда была порожней. При сходе с рельсов её опрокидывания не случилось. В том числе и поэтому в результате происшествия никто из железнодорожников и посторонних лиц не пострадал, а движение других поездов по станции продолжалось в штатном режиме, согласно расписанию.На место происшествия были вызваны восстановительные бригады, которые поднимали «сбежавшую» цистерну и снова устанавливали её на рельсы. Транспортная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по данному факту. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и каковы были действия локомотивной бригады и диспетчерских служб при проведении маневров. Прокуроры также оценят техническое состояние путевого хозяйства на станции Седельниково. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Мероприятие для возрастной категории 18+