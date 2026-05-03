Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны

Фото: Уральская транспортная прокуратура
На станции Седельниково Свердловской железной дороги сегодня, 11 мая, произошёл инцидент с подвижным составом. В дневное время суток во время выполнения маневровых работ с рельсов сошла цистерна.

Как поясняет Уральская транспортная прокуратура, цистерна в составе грузового поезда была порожней. При сходе с рельсов её опрокидывания не случилось. В том числе и поэтому в результате происшествия никто из железнодорожников и посторонних лиц не пострадал, а движение других поездов по станции продолжалось в штатном режиме, согласно расписанию.

На место происшествия были вызваны восстановительные бригады, которые поднимали «сбежавшую» цистерну и снова устанавливали её на рельсы. Транспортная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по данному факту. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и каковы были действия локомотивной бригады и диспетчерских служб при проведении маневров. Прокуроры также оценят техническое состояние путевого хозяйства на станции Седельниково. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
