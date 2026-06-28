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В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек

14.51 Среда, 1 июля 2026
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Специалисты МЧС Свердловской области эвакуировали из подтопленных районов 155 человек, в том числе шесть детей.

«Прогноз неблагоприятных погодных условий в регионе оправдался. На территории области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях»,

рассказали в ГУ МЧС по региону.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области


Сообщается, что девять человек остались в пунктах временного размещения. Остальных приютили родственники и знакомые.

Работы по ликвидации последствий сильных ливней также продолжаются:
– В Нижнесергинском муниципальном округе с помощью инженерной техники расчищают русло реки;
– В Екатеринбурге при помощи мотопомп откачивают воду;
– В Среднеуральске чистят дорожные труб и также откачивают воду.

Всего задействовано более 600 человек и 150 единиц техники.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:36 В Каменске-Уральском бывшую продавщицу лотерейных билетов будут судить за присвоение
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12:36 В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам местной ОПГ
11:51 Екатеринбургские таможенники остановили пассажира с 32 килограммами «лишней» бижутерии
10:49 В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
10:16 В Свердловской области объявили беспилотную опасность
10:11 Свердловская ГАИ предупреждает об ограничениях движения из-за подтоплений дорог
09:30 Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
20:09 Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав
19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
18:56 Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
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