Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Специалисты МЧС Свердловской области эвакуировали из подтопленных районов 155 человек, в том числе шесть детей.
Сообщается, что девять человек остались в пунктах временного размещения. Остальных приютили родственники и знакомые.
Работы по ликвидации последствий сильных ливней также продолжаются:
– В Нижнесергинском муниципальном округе с помощью инженерной техники расчищают русло реки;
– В Екатеринбурге при помощи мотопомп откачивают воду;
– В Среднеуральске чистят дорожные труб и также откачивают воду.
Всего задействовано более 600 человек и 150 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Прогноз неблагоприятных погодных условий в регионе оправдался. На территории области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях»,
– рассказали в ГУ МЧС по региону.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сообщается, что девять человек остались в пунктах временного размещения. Остальных приютили родственники и знакомые.
Работы по ликвидации последствий сильных ливней также продолжаются:
– В Нижнесергинском муниципальном округе с помощью инженерной техники расчищают русло реки;
– В Екатеринбурге при помощи мотопомп откачивают воду;
– В Среднеуральске чистят дорожные труб и также откачивают воду.
Всего задействовано более 600 человек и 150 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+
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