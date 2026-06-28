В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек





рассказали в ГУ МЧС по региону. «Прогноз неблагоприятных погодных условий в регионе оправдался. На территории области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях»,

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты МЧС Свердловской области эвакуировали из подтопленных районов 155 человек, в том числе шесть детей.Сообщается, что девять человек остались в пунктах временного размещения. Остальных приютили родственники и знакомые.Работы по ликвидации последствий сильных ливней также продолжаются:Всего задействовано более 600 человек и 150 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+