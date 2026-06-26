Свердловская железная дорога перевезла более 3 миллионов человек за месяц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На Свердловской железной дороге подвели итоги пассажирских перевозок за июнь текущего года. Согласно этим данным, в первый месяц лета поездки с вокзалов и станций магистрали совершили 3,1 миллиона пассажиров.Если рассматривать месячную сводку по пассажиропотоку более детально, то выясняется, что основная часть поездок пришлась на пригородное сообщение. В пригородных поездах в июне проехали 2,4 миллиона пассажиров. В поездах дальнего следования за тот же период отправились в путь 0,7 миллиона человек.Также СвЖД представила данные о пассажиропотоке за первое полугодие 2026 года. За этот период с вокзалов и станций магистрали поездки совершили без малого 16 миллионов пассажиров. Из них в пригородном сообщении проехали почти 12 миллионов человек. В поездах дальнего следования за полгода отправились в путь 4 миллиона пассажиров. Таким образом, пригородные перевозки традиционно остаются наиболее востребованными среди пассажиров магистрали. Мероприятие для возрастной категории 18+