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В Асбесте под стражу отправили обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков гражданина КНР

17.00 Среда, 1 июля 2026
Фото: Асбестовский городской суд
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Асбестовский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина КНР Чэна Биня. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в июне 2026 года при досмотре автомобиля Чэна Биня полицейские обнаружили в дверном кармане сверток с наркотическим веществом. При более тщательной проверке правоохранители обнаружили ещё ряд «тайников». Всего, как сообщается, у гражданина КНР изъяли наркотиков весом 4,31 грамма, что является крупным размером.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив Чэна под стражу до 28 августа 2026 года включительно. Постановление ещё может быть обжаловано.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:00 В Асбесте под стражу отправили обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков гражданина КНР
16:46 Двух жителей Каменска-Уральского осудили за убийство в 2005 году
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15:54 Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге
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14:51 В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек
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12:36 В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам местной ОПГ
11:51 Екатеринбургские таможенники остановили пассажира с 32 килограммами «лишней» бижутерии
10:49 В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
10:16 В Свердловской области объявили беспилотную опасность
10:11 Свердловская ГАИ предупреждает об ограничениях движения из-за подтоплений дорог
09:30 Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
20:09 Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав
19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
18:56 Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
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