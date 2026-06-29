Возрастное ограничение 18+
В Асбесте под стражу отправили обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков гражданина КНР
Фото: Асбестовский городской суд
Асбестовский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина КНР Чэна Биня. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в июне 2026 года при досмотре автомобиля Чэна Биня полицейские обнаружили в дверном кармане сверток с наркотическим веществом. При более тщательной проверке правоохранители обнаружили ещё ряд «тайников». Всего, как сообщается, у гражданина КНР изъяли наркотиков весом 4,31 грамма, что является крупным размером.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив Чэна под стражу до 28 августа 2026 года включительно. Постановление ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в июне 2026 года при досмотре автомобиля Чэна Биня полицейские обнаружили в дверном кармане сверток с наркотическим веществом. При более тщательной проверке правоохранители обнаружили ещё ряд «тайников». Всего, как сообщается, у гражданина КНР изъяли наркотиков весом 4,31 грамма, что является крупным размером.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив Чэна под стражу до 28 августа 2026 года включительно. Постановление ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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