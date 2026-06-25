Возрастное ограничение 18+
Приговор Шахину Шыхлински и братьям Сафаровым по делам об убийствах прошлых лет изменили незначительно
Фото: Вечерние ведомости
Апелляционная инстанция — Свердловский областной суд — изменила ряд формулировок в тексте приговора Кировского районного суда Екатеринбурга, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда. Срок главе общественной организации «Азербайджан-Урал» оставили прежним — 22 года колонии (с учётом второго приговора по делу о травмировании силовика итоговый срок Шахина Шыхлински — 24 года).
В апелляции рассмотрели и законность приговоров Бакиру, Камалу, Мазахиру Сафаровым (обвинялись в убийстве), Шуджаяддину Раджабову, Акифу и Аязу Сафаровым (обвинялись в покушении на убийство). Назначенные им сроки также менять не стали ( перечисляли их здесь). Мероприятие для возрастной категории 18+
В апелляции рассмотрели и законность приговоров Бакиру, Камалу, Мазахиру Сафаровым (обвинялись в убийстве), Шуджаяддину Раджабову, Акифу и Аязу Сафаровым (обвинялись в покушении на убийство). Назначенные им сроки также менять не стали ( перечисляли их здесь). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию