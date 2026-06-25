Возрастное ограничение 18+

Эксперты рассказали, как обезопасить питомца на время отпуска

13.02 Среда, 1 июля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Россияне, планирующие летний отпуск, стали выбирать вместо передержки зоонянь, которые приходят на дом. По словам экспертов, для питомца это лучший выбор, поскольку позволяет животному остаться в привычной обстановке и избежать стресса, связанного с передержкой или зоогостиницей.

Зооняня может несколько раз в день приезжать к животному или остаться жить с ним на время отъезда.

специалисты рекомендуют искать исполнителя через специализированные сервисы, по рекомендациям знакомых или на крупных площадках объявлений. При этом важно обращать внимание не только на рейтинг, но и на содержательность отзывов – упоминания конкретных пород животных или нестандартных ситуаций.

Отдельное внимание эксперты советуют уделить проверке личности исполнителя. Так, некоторые платформы объявлений, включая «Авито Услуги», предлагают функцию формирования отчёта об исполнителе: пользователь может проверить действительность паспорта специалиста, наличие судебных дел и статус самозанятого. При этом заказчику не передаются паспортные данные – только обобщённая информация.

По словам специалиста по присмотру за животными платформы «Авито Услуги» Миры Зайнуллиной, перед отъездом стоит обязательно созвониться с потенциальным исполнителем по видеосвязи и обратить внимание, задаёт ли он вопросы о характере и здоровье питомца. Она также рекомендует провести очную встречу.

«Обязательно проведите встречу у вас дома. Понаблюдайте, как человек ведет себя с животным. Если собака рычит, а кот прячется — это нормальная реакция на чужака. Но если кандидат пугается, раздражается или делает резкие движения, лучше поискать другого специалиста. В идеале стоит договориться на короткий пробный визит за пару недель до отпуска: вы сможете оценить, насколько человек аккуратен в квартире и как он составляет отчеты»,

– советует Мира Зайнуллина.


Кроме того, эксперты советуют заключать с исполнителем письменный договор, где прописаны даты, обязанности и ответственность сторон, а также оставлять подробную памятку по уходу за животным с контактами доверенных лиц и адресами ветклиник.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:51 Екатеринбургские таможенники остановили пассажира с 32 килограммами «лишней» бижутерии
10:49 В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
10:16 В Свердловской области объявили беспилотную опасность
10:11 Свердловская ГАИ предупреждает об ограничениях движения из-за подтоплений дорог
09:30 Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
20:09 Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав
19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
18:56 Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
14:37 В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
13:51 В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
13:28 У озера Таватуй после жалоб местных жителей демонтировали летнюю террасу
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