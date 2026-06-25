Эксперты рассказали, как обезопасить питомца на время отпуска





– советует Мира Зайнуллина. «Обязательно проведите встречу у вас дома. Понаблюдайте, как человек ведет себя с животным. Если собака рычит, а кот прячется — это нормальная реакция на чужака. Но если кандидат пугается, раздражается или делает резкие движения, лучше поискать другого специалиста. В идеале стоит договориться на короткий пробный визит за пару недель до отпуска: вы сможете оценить, насколько человек аккуратен в квартире и как он составляет отчеты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Россияне, планирующие летний отпуск, стали выбирать вместо передержки зоонянь, которые приходят на дом. По словам экспертов, для питомца это лучший выбор, поскольку позволяет животному остаться в привычной обстановке и избежать стресса, связанного с передержкой или зоогостиницей.Зооняня может несколько раз в день приезжать к животному или остаться жить с ним на время отъезда.специалисты рекомендуют искать исполнителя через специализированные сервисы, по рекомендациям знакомых или на крупных площадках объявлений. При этом важно обращать внимание не только на рейтинг, но и на содержательность отзывов – упоминания конкретных пород животных или нестандартных ситуаций.Отдельное внимание эксперты советуют уделить проверке личности исполнителя. Так, некоторые платформы объявлений, включая «Авито Услуги», предлагают функцию формирования отчёта об исполнителе: пользователь может проверить действительность паспорта специалиста, наличие судебных дел и статус самозанятого. При этом заказчику не передаются паспортные данные – только обобщённая информация.По словам специалиста по присмотру за животными платформы «Авито Услуги» Миры Зайнуллиной, перед отъездом стоит обязательно созвониться с потенциальным исполнителем по видеосвязи и обратить внимание, задаёт ли он вопросы о характере и здоровье питомца. Она также рекомендует провести очную встречу.Кроме того, эксперты советуют заключать с исполнителем письменный договор, где прописаны даты, обязанности и ответственность сторон, а также оставлять подробную памятку по уходу за животным с контактами доверенных лиц и адресами ветклиник. Мероприятие для возрастной категории 18+