На трассе «Екатеринбург – Тюмень» смертельные травмы получил тракторист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 24 июня, на 224-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень» произошла смертельная дорожно-транспортная авария. Участниками её стали тракторист и водитель грузовика.Около 15.:06 водитель грузового автомобиля «Вольво» двигался со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга по крайней правой полосе. Впереди него в попутном направлении ехал трактор «Беларусь» под управлением 53-летнего водителя. Не обеспечив должного контроля за дорожной обстановкой, водитель грузовика не заметил трактор и допустил столкновение.Оба участника аварии получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии водитель трактора скончался от полученных повреждений в медицинском учреждении.В ходе проверки выяснились подробности, касающиеся водителя грузовика — жителя посёлка Буланаш. При стаже вождения в 17 лет он успел 52 раза привлекаться к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Медицинское освидетельствование, проведённое в Талицкой центральной районной больнице, признаков опьянения у него не выявило.Погибший водитель трактора проживал в посёлке Троицкий Талицкого района и имел 22-летний стаж вождения. За всё время за нарушения ПДД он привлекался лишь 7 раз. В каком состоянии находился тракторист в момент аварии, предстоит установить по результатам экспертизы. Мероприятие для возрастной категории 18+