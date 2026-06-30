Возрастное ограничение 18+
У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Благодаря неравнодушным людям удалось собрать полную сумму на проведение МРТ для пса по кличке Морис. К сожалению, у бывшего бродяжки обнаружился серьёзный недуг.
Исследование показало, что у животного в головном мозге есть киста. Новообразование давит на нервные окончания и влияет на координацию движений собаки, из-за чего у него западает голова (ранее подозревали менее пугающие причины). Ветеринарные врачи предложили два варианта лечения этой проблемы. Первый вариант — медикаментозный, помогающий оттоку жидкости и снижению давления на нервные окончания. Второй вариант, операционный, к которому прибегнут, если первый не поможет (он очень нежелателен, поскольку сама сложная операция поставит собаку под большие риски).
Морису «прописали» строгое ограничение в движениях. Большую часть времени он проводит сейчас в клетке в доме у нашедшей его на улице женщины. Активные подвижные игры и резкие наклоны головы ему противопоказаны — они могут привести к увеличению давления и летальному исходу.
Благотворительный фонд «ЗооЗащита», который взялся опекать Мориса и всесторонне помогать приютившей его екатеринбурженке, уточняет, что поставленный псу диагноз — гидроцефалия — обычно характерен для собак маленьких пород. Сам же пёс к таким породам не относится, поэтому случай его особенно редкий и тяжёлый. Шансы для собаки с таким диагнозом найти другое постоянное жильё крайне низкие. Мероприятие для возрастной категории 18+
Исследование показало, что у животного в головном мозге есть киста. Новообразование давит на нервные окончания и влияет на координацию движений собаки, из-за чего у него западает голова (ранее подозревали менее пугающие причины). Ветеринарные врачи предложили два варианта лечения этой проблемы. Первый вариант — медикаментозный, помогающий оттоку жидкости и снижению давления на нервные окончания. Второй вариант, операционный, к которому прибегнут, если первый не поможет (он очень нежелателен, поскольку сама сложная операция поставит собаку под большие риски).
Морису «прописали» строгое ограничение в движениях. Большую часть времени он проводит сейчас в клетке в доме у нашедшей его на улице женщины. Активные подвижные игры и резкие наклоны головы ему противопоказаны — они могут привести к увеличению давления и летальному исходу.
Благотворительный фонд «ЗооЗащита», который взялся опекать Мориса и всесторонне помогать приютившей его екатеринбурженке, уточняет, что поставленный псу диагноз — гидроцефалия — обычно характерен для собак маленьких пород. Сам же пёс к таким породам не относится, поэтому случай его особенно редкий и тяжёлый. Шансы для собаки с таким диагнозом найти другое постоянное жильё крайне низкие. Мероприятие для возрастной категории 18+
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