Возрастное ограничение 18+

У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга

21.55 Вторник, 30 июня 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
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Благодаря неравнодушным людям удалось собрать полную сумму на проведение МРТ для пса по кличке Морис. К сожалению, у бывшего бродяжки обнаружился серьёзный недуг.

Исследование показало, что у животного в головном мозге есть киста. Новообразование давит на нервные окончания и влияет на координацию движений собаки, из-за чего у него западает голова (ранее подозревали менее пугающие причины). Ветеринарные врачи предложили два варианта лечения этой проблемы. Первый вариант — медикаментозный, помогающий оттоку жидкости и снижению давления на нервные окончания. Второй вариант, операционный, к которому прибегнут, если первый не поможет (он очень нежелателен, поскольку сама сложная операция поставит собаку под большие риски).

Морису «прописали» строгое ограничение в движениях. Большую часть времени он проводит сейчас в клетке в доме у нашедшей его на улице женщины. Активные подвижные игры и резкие наклоны головы ему противопоказаны — они могут привести к увеличению давления и летальному исходу.

Благотворительный фонд «ЗооЗащита», который взялся опекать Мориса и всесторонне помогать приютившей его екатеринбурженке, уточняет, что поставленный псу диагноз — гидроцефалия — обычно характерен для собак маленьких пород. Сам же пёс к таким породам не относится, поэтому случай его особенно редкий и тяжёлый. Шансы для собаки с таким диагнозом найти другое постоянное жильё крайне низкие.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
14:37 В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
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12:13 После сильных дождей в Нижних Сергах затопило храм
11:50 Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё
11:37 Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе
11:18 В Ивдельском округе утонула женщина
10:41 В Туринске экс-директора предприятия ЖКХ осудили за хищение 3,5 млн рублей
10:02 В Свердловской области уничтожили заражённые хризантемы
09:40 Из-за сильных дождей в Свердловской области подтопило населённые пункты
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