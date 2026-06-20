Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут 12-летнего мальчика с зелёными глазами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ищут 12-летнего Сергея Алексеева. Вчера он не вернулся домой. Теперь его разыскивают.
Ориентировку на ребёнка публикует поисковый отряд «Прорыв». Мальчик ростом 160 сантиметров, плотного телосложения, с зелёными глазами и рыжими волосами. Был одет в чёрную футболку «поло» с бежевым воротником, чёрные шорты с белыми надписями и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить на горячую линию отряда 89000440220 или в экстренные службы по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ориентировку на ребёнка публикует поисковый отряд «Прорыв». Мальчик ростом 160 сантиметров, плотного телосложения, с зелёными глазами и рыжими волосами. Был одет в чёрную футболку «поло» с бежевым воротником, чёрные шорты с белыми надписями и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить на горячую линию отряда 89000440220 или в экстренные службы по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию