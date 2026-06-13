В Каменске-Уральском спасли 89-летнего мужчину, который провёл ночь в яме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском завершились поиски пожилого мужчины, который пропал вечером 18 июня. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, пенсионер ушёл от внучки, под присмотром которой находился, после чего его местонахождение стало неизвестно.Заявка на поиск поступила волонтёрам около 09.00. Пропавшему мужчине почти 90 лет, при этом у него имеются проблемы со здоровьем, поэтому поиски начались незамедлительно. К ним присоединились местные жители, которые вместе с добровольцами проверяли возможные маршруты передвижения пенсионера, изучали записи камер видеонаблюдения, обследовали берег реки и лесные тропы. На место также выехали кинологические расчёты.Найти мужчину удалось местным жителям. Выяснилось, что, оказавшись в лесу, он провалился в яму и не смог выбраться самостоятельно. Обнаружить его было непросто, поскольку яму скрывала густая растительность, а сам пенсионер не мог громко звать на помощь. Тем не менее участники поисков услышали его голос и определили место, где он находился.Поднять мужчину на поверхность помогли сотрудники «Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда».Сейчас Виталий Прохорович находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Мероприятие для возрастной категории 18+