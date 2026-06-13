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В Каменске-Уральском спасли 89-летнего мужчину, который провёл ночь в яме

12.51 Суббота, 20 июня 2026
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
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В Каменске-Уральском завершились поиски пожилого мужчины, который пропал вечером 18 июня. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, пенсионер ушёл от внучки, под присмотром которой находился, после чего его местонахождение стало неизвестно.

Заявка на поиск поступила волонтёрам около 09.00. Пропавшему мужчине почти 90 лет, при этом у него имеются проблемы со здоровьем, поэтому поиски начались незамедлительно. К ним присоединились местные жители, которые вместе с добровольцами проверяли возможные маршруты передвижения пенсионера, изучали записи камер видеонаблюдения, обследовали берег реки и лесные тропы. На место также выехали кинологические расчёты.

Найти мужчину удалось местным жителям. Выяснилось, что, оказавшись в лесу, он провалился в яму и не смог выбраться самостоятельно. Обнаружить его было непросто, поскольку яму скрывала густая растительность, а сам пенсионер не мог громко звать на помощь. Тем не менее участники поисков услышали его голос и определили место, где он находился.

Поднять мужчину на поверхность помогли сотрудники «Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда».

Сейчас Виталий Прохорович находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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10:43 В Екатеринбурге ищут пропавшего 15-летнего подростка два дня назад
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20:30 Перевозчика оштрафовали за холод в электричке Екатеринбург — Богданович
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19:30 Глава автошколы в Каменске-Уральском осуждена за подделку водительских удостоверений
19:15 Шесть мини-шедевров «Союзмультфильма» покажут на большом экране в Екатеринбурге
17:40 Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:35 «Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет
17:14 В Екатеринбурге на полторы недели закроют улицу Бордюрную
16:34 В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
15:48 Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
15:14 СМИ сообщают о массовом налёте подростков на «Пятёрочки» в Екатеринбурге
14:42 Авито и АВТОСТАТ назвали лучших автодилеров России по итогам 2026 года
14:41 Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
14:15 У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге
13:43 Каждый второй зумер хочет открыть свой бизнес
13:42 Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле
12:42 В Екатеринбурге у дома на Таганской подожгли мотоцикл
12:32 Новостройки и вторичка в Екатеринбурге сближаются в цене
11:28 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
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