Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут пропавшего 15-летнего подростка два дня назад
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Ариета Токонова, который пропал 18 июня. Информация об этом опубликована поисковым отрядом «Прорыв» Свердловской области.
По данным волонтёров, подросток имеет плотное телосложение, его рост составляет 174 см. У Ариета карие глаза и чёрные волосы.
В день исчезновения он был одет в тёмно-синюю футболку с белой надписью, тёмно-серые штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.
Розыском занимается отдел полиции № 2 Екатеринбурга. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (343) 356-42-02, 102 или на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по номеру 8-900-044-02-20.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным волонтёров, подросток имеет плотное телосложение, его рост составляет 174 см. У Ариета карие глаза и чёрные волосы.
В день исчезновения он был одет в тёмно-синюю футболку с белой надписью, тёмно-серые штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.
Розыском занимается отдел полиции № 2 Екатеринбурга. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (343) 356-42-02, 102 или на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по номеру 8-900-044-02-20.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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