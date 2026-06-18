В Екатеринбурге ищут пропавшего 15-летнего подростка два дня назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Ариета Токонова, который пропал 18 июня. Информация об этом опубликована поисковым отрядом «Прорыв» Свердловской области.По данным волонтёров, подросток имеет плотное телосложение, его рост составляет 174 см. У Ариета карие глаза и чёрные волосы.В день исчезновения он был одет в тёмно-синюю футболку с белой надписью, тёмно-серые штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.Розыском занимается отдел полиции № 2 Екатеринбурга. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (343) 356-42-02, 102 или на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по номеру 8-900-044-02-20.Мероприятие для возрастной категории 18+