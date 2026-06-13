Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском ищут 16-летнего подростка с родинкой на подбородке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Берёзовском ищут 16-летнего Кирилла Соколова. Вчера, 17 июня, он не вернулся домой с прогулки.
Ориентировку на молодого человека публикуют поисковые отряды «Прорыв» и «ЛизаАлерт»: юноша ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами. В день пропажи был одет в тёмное спортивное трико, тёмную футболку, чёрную ветровку, светлые кроксы или тёмные сланцы. Из особых примет – родинка на подбородке.
Розыском пропавшего кроме волонтёров занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или 112, 102. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ориентировку на молодого человека публикуют поисковые отряды «Прорыв» и «ЛизаАлерт»: юноша ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами. В день пропажи был одет в тёмное спортивное трико, тёмную футболку, чёрную ветровку, светлые кроксы или тёмные сланцы. Из особых примет – родинка на подбородке.
Розыском пропавшего кроме волонтёров занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или 112, 102. Мероприятие для возрастной категории 18+
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