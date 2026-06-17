Возрастное ограничение 18+
Массовое ДТП произошло сегодня в Академическом районе Екатеринбурга
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге произошла серьёзная авария с участием сразу пяти транспортных средств. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.
Инцидент случился днём 23 июня в Академическом районе города. Местом столкновения стала улица Вильгельма де Геннина, неподалеку от дома №31, перед перекрёстком с улицей Краснолесья. В массовом столкновении оказались задействованы один грузовой и четыре легковых автомобиля.
Ударная сила столкновения привела к тяжёлым последствиям для участников движения. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады «Скорой» и оказали пострадавшим необходимую квалифицированную медпомощь.
Разумеется, на место происшествия прибыли и сотрудники городской Госавтоинспекции. Они провели процессуальные действия в рамках установленного закона. Главной задачей инспекторов было установить точные обстоятельства и причины произошедшего, а также обеспечить безопасность других участников дорожного движения в районе аварии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Инцидент случился днём 23 июня в Академическом районе города. Местом столкновения стала улица Вильгельма де Геннина, неподалеку от дома №31, перед перекрёстком с улицей Краснолесья. В массовом столкновении оказались задействованы один грузовой и четыре легковых автомобиля.
Ударная сила столкновения привела к тяжёлым последствиям для участников движения. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады «Скорой» и оказали пострадавшим необходимую квалифицированную медпомощь.
Разумеется, на место происшествия прибыли и сотрудники городской Госавтоинспекции. Они провели процессуальные действия в рамках установленного закона. Главной задачей инспекторов было установить точные обстоятельства и причины произошедшего, а также обеспечить безопасность других участников дорожного движения в районе аварии. Мероприятие для возрастной категории 18+
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