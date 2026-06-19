Водитель без попал в ДТП под Североуральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшее воскресенье, 21 июня, под Североуральском Ford Mondeo съехал с дороги и опрокинулся в кювет с водой. Сообщается, что у водителя не было прав.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём был 39-летний местный житель, не имеющий водительских прав и никогда не учившийся в автошколе. Помимо этого, когда провели освидетельствование, оказалось, что он пьян: алкотестер показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,145 мг/л.Сам водитель заявил, что выпил после аварии. В итоге на него составили протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен). Мероприятие для возрастной категории 18+