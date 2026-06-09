Возрастное ограничение 18+
В Серове сбили 12-летнего мальчика на велосипеде
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 17 июня, примерно в 17.50 в Серове у дома №31 на улице Максима Горького 38-летний водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, это случилось на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. По предварительным данным, подросток ехал по проезжей части и не смотрел по сторонам.
В результате ДТП юный велосипедист получил травмы. Его увезли в городскую больницу, но после осмотра отпустили домой.
На водителя составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Также административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) грозит родителям мальчика.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, это случилось на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. По предварительным данным, подросток ехал по проезжей части и не смотрел по сторонам.
В результате ДТП юный велосипедист получил травмы. Его увезли в городскую больницу, но после осмотра отпустили домой.
На водителя составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Также административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) грозит родителям мальчика.
«В соответствии с требованиями ПДД РФ движение велосипедистов в возрасте до 14 лет по проезжей части запрещено»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– подчеркнули в УГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию