Возрастное ограничение 18+
ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Красноуфимском пьяный водитель врезался в дерево и едва не погиб при возгорании автомобиля. С ним были ещё двое пассажиров. Все трое успели выбраться
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на третьем километре подъезда к деревне Ялым. По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и воспламенилась.
Освидетельствование водителя подтвердило алкогольное опьянение: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,139 мг/л. Сам автомобилист признался, что перед поездкой пил спиртное вместе с друзьями. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на третьем километре подъезда к деревне Ялым. По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и воспламенилась.
«В результате ДТП два пассажира получили травмы и были доставлены в Красноуфимскую районную больницу для оказания медицинской помощи»,
– рассказали в управлении.
Освидетельствование водителя подтвердило алкогольное опьянение: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,139 мг/л. Сам автомобилист признался, что перед поездкой пил спиртное вместе с друзьями. Мероприятие для возрастной категории 18+
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