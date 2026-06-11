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ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском

09.53 Пятница, 19 июня 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Под Красноуфимском пьяный водитель врезался в дерево и едва не погиб при возгорании автомобиля. С ним были ещё двое пассажиров. Все трое успели выбраться

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на третьем километре подъезда к деревне Ялым. По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и воспламенилась.

«В результате ДТП два пассажира получили травмы и были доставлены в Красноуфимскую районную больницу для оказания медицинской помощи»,

– рассказали в управлении.


Освидетельствование водителя подтвердило алкогольное опьянение: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,139 мг/л. Сам автомобилист признался, что перед поездкой пил спиртное вместе с друзьями.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:21 Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника
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19:27 По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»
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16:33 Несовершеннолетних «гонщиков» задержали инспекторы ДПС в Верхней Салде
15:23 За неделю из Свердловской области выдворили 182 нелегала
14:29 Один взрослый и ребёнок утонули в Свердловской области
14:19 С начала сезона клещи покусали 15 тысяч человек в Свердловской области
13:53 Бывшего учителя информатики из свердловского посёлка осудили за покупку наркотиков
13:30 Неизвестный на самокате сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге
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