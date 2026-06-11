ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском





– рассказали в управлении. «В результате ДТП два пассажира получили травмы и были доставлены в Красноуфимскую районную больницу для оказания медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Под Красноуфимском пьяный водитель врезался в дерево и едва не погиб при возгорании автомобиля. С ним были ещё двое пассажиров. Все трое успели выбратьсяКак рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на третьем километре подъезда к деревне Ялым. По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и воспламенилась.Освидетельствование водителя подтвердило алкогольное опьянение: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,139 мг/л. Сам автомобилист признался, что перед поездкой пил спиртное вместе с друзьями. Мероприятие для возрастной категории 18+