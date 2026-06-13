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В Свердловской области из-за перелива через дамбу подтопило десятки участков

12.52 Суббота, 13 июня 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
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В Свердловской области вечером 12 июня спасателям поступило сообщение о переливе воды через дамбу на реке Шайтанка в селе Шиловка Горноуральского муниципального округа. Причиной стал обильный дождь, сообщили в МЧС России по Свердловской области.

В результате перелива подтоплено 30 придомовых территорий, из них в четырёх жилых домах зафиксировано частичное затопление. В этих домах проживает 81 человек, включая 6 детей.

Администрацией округа подготовлен пункт временного размещения на базе МБУ «Николо Павловский центр культуры», рассчитанный на 150 человек, на случай эвакуации жителей.

По данным специалистов, вода в реке продолжает движение по руслу. После обследования установлено, что в СНТ «Металлист» подтоплено около 50% садовых участков. По информации председателя СНТ, всего затронуто около 200 участков, где находятся 358 человек, в том числе 64 ребёнка. Постоянно проживающих и зарегистрированных жителей там нет, эвакуация не требуется, проезд для транспорта сохраняется.

Напомним, экстренные службы в регионе до 15 июня переведены в режим готовности из-за ожидающихся обильных осадков. Ливни, о которых предупреждали власти Свердловской области, уже отметились последствиями: вода размыла проезжую часть на Серовском тракте в районе деревни Анатольская под Нижним Тагилом (на участке в направлении Екатеринбурга). Также закрыто движение под посёлком Еловка Новая из-за подтопления дороги. В Екатеринбурге подтопило новую набережную в районе УГМК-арены.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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12:52 В Свердловской области из-за перелива через дамбу подтопило десятки участков
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17:11 Дождливая погода сохраняется в Свердловской области
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14:26 Директора компании-перевозчика отправили в СИЗО после ДТП в центре Екатеринбурга
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12:10 Глава СК затребовал доклад по делу хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
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09:56 В Сухом Логу в пользу пострадавшего от безнадзорной собаки мальчика взыскали 100 тысяч
21:24 На стене екатеринбургского перинатального центра появились единороги
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