Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области из-за перелива через дамбу подтопило десятки участков
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области вечером 12 июня спасателям поступило сообщение о переливе воды через дамбу на реке Шайтанка в селе Шиловка Горноуральского муниципального округа. Причиной стал обильный дождь, сообщили в МЧС России по Свердловской области.
В результате перелива подтоплено 30 придомовых территорий, из них в четырёх жилых домах зафиксировано частичное затопление. В этих домах проживает 81 человек, включая 6 детей.
Администрацией округа подготовлен пункт временного размещения на базе МБУ «Николо Павловский центр культуры», рассчитанный на 150 человек, на случай эвакуации жителей.
По данным специалистов, вода в реке продолжает движение по руслу. После обследования установлено, что в СНТ «Металлист» подтоплено около 50% садовых участков. По информации председателя СНТ, всего затронуто около 200 участков, где находятся 358 человек, в том числе 64 ребёнка. Постоянно проживающих и зарегистрированных жителей там нет, эвакуация не требуется, проезд для транспорта сохраняется.
Напомним, экстренные службы в регионе до 15 июня переведены в режим готовности из-за ожидающихся обильных осадков. Ливни, о которых предупреждали власти Свердловской области, уже отметились последствиями: вода размыла проезжую часть на Серовском тракте в районе деревни Анатольская под Нижним Тагилом (на участке в направлении Екатеринбурга). Также закрыто движение под посёлком Еловка Новая из-за подтопления дороги. В Екатеринбурге подтопило новую набережную в районе УГМК-арены.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате перелива подтоплено 30 придомовых территорий, из них в четырёх жилых домах зафиксировано частичное затопление. В этих домах проживает 81 человек, включая 6 детей.
Администрацией округа подготовлен пункт временного размещения на базе МБУ «Николо Павловский центр культуры», рассчитанный на 150 человек, на случай эвакуации жителей.
По данным специалистов, вода в реке продолжает движение по руслу. После обследования установлено, что в СНТ «Металлист» подтоплено около 50% садовых участков. По информации председателя СНТ, всего затронуто около 200 участков, где находятся 358 человек, в том числе 64 ребёнка. Постоянно проживающих и зарегистрированных жителей там нет, эвакуация не требуется, проезд для транспорта сохраняется.
Напомним, экстренные службы в регионе до 15 июня переведены в режим готовности из-за ожидающихся обильных осадков. Ливни, о которых предупреждали власти Свердловской области, уже отметились последствиями: вода размыла проезжую часть на Серовском тракте в районе деревни Анатольская под Нижним Тагилом (на участке в направлении Екатеринбурга). Также закрыто движение под посёлком Еловка Новая из-за подтопления дороги. В Екатеринбурге подтопило новую набережную в районе УГМК-арены.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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