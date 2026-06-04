Возрастное ограничение 18+
Под свердловским посёлком Еловка Новая залило дорогу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения на 17-м километре трассы «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» из-за подтопления проезжей части.
Сейчас там установлен знак 3.1 «Въезд запрещён».
Сообщается, что проехать к Еловке Новой со стороны Серова невозможно. Сейчас это сделать можно только через посёлок Подгарничный со стороны Краснотурьинска. Такая же ситуация с посёлком Ларьковка и селом Андриановичи.
Сейчас там установлен знак 3.1 «Въезд запрещён».
Сообщается, что проехать к Еловке Новой со стороны Серова невозможно. Сейчас это сделать можно только через посёлок Подгарничный со стороны Краснотурьинска. Такая же ситуация с посёлком Ларьковка и селом Андриановичи.
«Сделать это можно только через Краснотурьинск»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– подчеркивают в областном УГИБДД.
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