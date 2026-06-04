Возрастное ограничение 18+

Под свердловским посёлком Еловка Новая залило дорогу

12.39 Пятница, 12 июня 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения на 17-м километре трассы «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» из-за подтопления проезжей части.

Сейчас там установлен знак 3.1 «Въезд запрещён».

Сообщается, что проехать к Еловке Новой со стороны Серова невозможно. Сейчас это сделать можно только через посёлок Подгарничный со стороны Краснотурьинска. Такая же ситуация с посёлком Ларьковка и селом Андриановичи.

«Сделать это можно только через Краснотурьинск»,

подчеркивают в областном УГИБДД.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:42 Белую башню откроют для посещения выставки, организованной проектами «Подельники» и «Антихрупкость»
19:09 Коляда-театр оказался под угрозой ликвидации
18:51 В Верхней Пышме строят новый корпус больницы с реанимацией, травмпунктом и сосудистым центром
18:45 Про первые президентские выборы в России расскажут в Ельцин-центре
17:53 Неизвестные запустили фейк о налоговой реформе в Свердловской области
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16:41 Начальника цеха Уралмашзавода признали виновным в смерти подчинённой
16:10 Обвиняемую в махинациях с налогами Кротову оставили под стражей в Екатеринбурге
15:42 Пять штрафов получил верхнепышминец за разжигание ненависти в соцсетях
15:28 На Сибирском тракте разбился водитель Lada в Екатеринбурге
13:48 От перевозчика «Авто-ном» могут отказаться после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
13:22 Собачника из Нижнего Тагила обвиняют в натравливании животных
13:02 В Невьянске суд приостановил работу местной школы
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12:09 В Сысертском районе «ВАЗ» съехал с дороги и опрокинулся в водоём
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