Под свердловским посёлком Еловка Новая залило дорогу







подчеркивают в областном УГИБДД. «Сделать это можно только через Краснотурьинск»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения на 17-м километре трассы «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» из-за подтопления проезжей части.Сейчас там установлен знак 3.1 «Въезд запрещён».Сообщается, что проехать к Еловке Новой со стороны Серова невозможно. Сейчас это сделать можно только через посёлок Подгарничный со стороны Краснотурьинска. Такая же ситуация с посёлком Ларьковка и селом Андриановичи.Мероприятие для возрастной категории 18+