Возрастное ограничение 18+
Серовский тракт оказался под угрозой размыва дорожного полотна
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 240-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, в районе деревни Анатольская, Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение из-за угрозы размыва дорожного полотна.
Ранее госавтоинспекторы закрыли движение под посёлком Еловка Новая из-за того, что там затопило дорогу. Мероприятие для возрастной категории 18+
«На месте работают дорожные службы. При ухудшении обстановки возможно прекращение движения по данной полосе с направлением транспортного потока по встречной полосе»,
– предупредили в областном УГИБДД.
Ранее госавтоинспекторы закрыли движение под посёлком Еловка Новая из-за того, что там затопило дорогу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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