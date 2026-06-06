Возрастное ограничение 18+
Из-за затяжных ливней в Свердловской области может подняться уровень воды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за затяжных дождей, ожидающихся с 10 по 15 июня, прогнозируется подъём уровня рек. В связи с этим экстренные службы и муниципалитеты переводят в режим готовности.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что владельцы гидротехнических сооружений уже получили предписания проконтролировать гидрологическую обстановку.
Особое внимание уделено ситуации в пяти ливнеопасных районах, где находятся такие населенные пункты как Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Кушву и Кытлым, а также бассейнам семи рек: Нейве, Серге, Сысерти, Исети, Тагилу, Ивделю и Чусовой, сказали в ДИПе.
По вопросам, связанным с паводком, можно обращаться по номерам:
– 112 – единый номер вызова экстренных служб;
– 101 – МЧС;
– 8 (343) 262-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
В департаменте информационной политики региона сообщили, что владельцы гидротехнических сооружений уже получили предписания проконтролировать гидрологическую обстановку.
Особое внимание уделено ситуации в пяти ливнеопасных районах, где находятся такие населенные пункты как Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Кушву и Кытлым, а также бассейнам семи рек: Нейве, Серге, Сысерти, Исети, Тагилу, Ивделю и Чусовой, сказали в ДИПе.
По вопросам, связанным с паводком, можно обращаться по номерам:
– 112 – единый номер вызова экстренных служб;
– 101 – МЧС;
– 8 (343) 262-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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