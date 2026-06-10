Возрастное ограничение 18+
Личность ребёнка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга, не могут установить
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Полиция установила личности троих погибших в ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Неизвестным остаётся ребёнок.
Его личность пока не удалось установить. По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, это мальчик в возрасте восьми-десяти лет. Ранее сообщалось, что среди погибших была малолетняя девочка.
Ещё пять человек вчера доставили в городские больницы. У них диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Двоих после оказания помощи отпустили домой.
Известно, что водитель автобуса прибыл в Екатеринбург 8 февраля 2026 года, а работать начал на основании трудового договора с 6 марта. Однако в базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД, которые совершил в Санкт-Петербурге.
Напомним, после аварии были задержаны директор транспортной компании и водитель. Также прокуратура начала массовую проверку местных перевозчиков. Мероприятие для возрастной категории 18+
Его личность пока не удалось установить. По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, это мальчик в возрасте восьми-десяти лет. Ранее сообщалось, что среди погибших была малолетняя девочка.
«Среди скончавшихся до прибытия "скорой помощи" – женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, ещё одна женщина по фамилии Бекетова»,
– сказал Горелых.
Ещё пять человек вчера доставили в городские больницы. У них диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Двоих после оказания помощи отпустили домой.
Известно, что водитель автобуса прибыл в Екатеринбург 8 февраля 2026 года, а работать начал на основании трудового договора с 6 марта. Однако в базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД, которые совершил в Санкт-Петербурге.
Напомним, после аварии были задержаны директор транспортной компании и водитель. Также прокуратура начала массовую проверку местных перевозчиков. Мероприятие для возрастной категории 18+
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