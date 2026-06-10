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Двух человек задержали после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
Кадр из видео: Следком
После смертельного ДТП на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева в центре Екатеринбурга задержали директора транспортной компании и водителя, который выехал на тротуар, где были пешеходы.
Напомним, в результате ЧП погибли четыре человека: две женщины, мужчина и малолетняя девочка. Ещё трое пострадали.
По факту трагедии возбуждены два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по части 3 статьи 238 УК — об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц.
По версии следствия, водитель выехал на красный свет, что повлекло ДТП с наездом на пешеходов. В свою очередь директор транспортной компании, как полагает следствие, не соблюдал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние транспорта и не обеспечивал надлежащий медицинский осмотр водителей, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, в результате ЧП погибли четыре человека: две женщины, мужчина и малолетняя девочка. Ещё трое пострадали.
По факту трагедии возбуждены два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по части 3 статьи 238 УК — об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц.
По версии следствия, водитель выехал на красный свет, что повлекло ДТП с наездом на пешеходов. В свою очередь директор транспортной компании, как полагает следствие, не соблюдал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние транспорта и не обеспечивал надлежащий медицинский осмотр водителей, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.
«Оба подозреваемых задержаны в процессуальном порядке. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– сообщает Следком.
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