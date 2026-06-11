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После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга прокуратура массово проверяет перевозчиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура начала массовую проверку транспортных компаний в Екатеринбурге после ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст, где автобус выехал на тротуар и сбил несколько человек.
Проверить всех перевозчиков районным прокурорам поручил прокурор уральской столицы Игорь Корелов. В ходе проверки надзорное ведомство собирается выяснить, как транспортные компании соблюдают правила безопасности перевозок.
Кроме этого, ведомство намерено проанализировать жалобы на водителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Проверить всех перевозчиков районным прокурорам поручил прокурор уральской столицы Игорь Корелов. В ходе проверки надзорное ведомство собирается выяснить, как транспортные компании соблюдают правила безопасности перевозок.
«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра. Также будет проверено соблюдение требований законодательства при прохождении водителями медицинских осмотров, соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей»,
– сообщили в прокуратуре области.
Кроме этого, ведомство намерено проанализировать жалобы на водителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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