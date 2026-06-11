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После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга прокуратура массово проверяет перевозчиков

11.15 Четверг, 11 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Прокуратура начала массовую проверку транспортных компаний в Екатеринбурге после ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст, где автобус выехал на тротуар и сбил несколько человек.

Проверить всех перевозчиков районным прокурорам поручил прокурор уральской столицы Игорь Корелов. В ходе проверки надзорное ведомство собирается выяснить, как транспортные компании соблюдают правила безопасности перевозок.

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра. Также будет проверено соблюдение требований законодательства при прохождении водителями медицинских осмотров, соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей»,

сообщили в прокуратуре области.


Кроме этого, ведомство намерено проанализировать жалобы на водителей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм

Ещё четверо пострадали, трое из них в реанимации
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11:08 Двух человек задержали после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
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09:40 Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора
23:58 Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм
21:30 В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД
20:33 К юбилею Белой башни в ней открывают особую выставку
20:20 Котёнок по имени Гамлет перенёс сложнейшую операцию в екатеринбургской ветклинике
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16:47 В Кушве Lada въехала в Chery: пострадали женщина и ребёнок
16:20 Жителя Новоуральска обвиняют в осквернении символа воинской славы
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13:20 Приговорённая к 8 годам колонии за взятку от дочери экс-вице-спикера Госдумы пристав не будет отбывать свой срок
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