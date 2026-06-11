После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга прокуратура массово проверяет перевозчиков

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра. Также будет проверено соблюдение требований законодательства при прохождении водителями медицинских осмотров, соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей»,