Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм

Погибшие и пострадавшие

Водитель и перевозчик

Водитель автобуса, устроивший ДТП. Фото: «Екатеринбург в эфире»

Уголовные дела

Официальные лица на месте ДТП

Заявления властей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вечером 10 июня в самом центре Екатеринбурга произошла одно из самых страшных ДТП последних лет. Автобус 81-го маршрута («Авангард» — «17-я Мехколонна») вылетел с проезжей части в районе пересечения улиц 8 Марта и Малышева, сбил людей и врезался в храм Большой Златоуст. Около девяти часов вечера прохожие услышали резкий металлический звук — удар автобуса и легковушки «Лифан», после которого зелёный «ПАЗ» с пассажирами понесло на тротуар.Автобус ехал по улице 8 Марта со стороны Радищева и на перекрёстке с Малышева столкнулся с кроссовером Lifan, поворачивавшим налево со встречного направления; после столкновения он продолжил движение, снёс дорожное ограждение и пешеходов, ожидавших зелёного света, и остановился, только врезавшись во входную группу храма. ГИБДД опубликовала запись момента аварии: на кадрах видно, как автобус перед выездом на тротуар буквально сносит проезжавший легковой автомобиль.Погибли четыре человека. Это две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка; ребёнку предварительно 8–10 лет. Все скончались на месте.Пострадали ещё четыре человека, трое госпитализированы. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова с места ЧП сообщила, что госпитализированы трое пешеходов — женщины 45 и 32 лет и 22-летний молодой человек; их состояние средней тяжести, жизням ничего не угрожает (в первые часы Паслер писал, что трое находятся в реанимации). В автобусе в момент ДТП находились 11 пассажиров — они целы, но могут обратиться за помощью позже. На месте работали семь бригад скорой помощи, следственная группа и пожарные.Водитель — уроженец Узбекистана Икром Хамраев — не смог внятно объяснить наезд: по его словам, при проезде перекрёстка у него резко заболела голова и помутилось сознание, а вместо тормоза он нажал на газ. Видео общения водителя с журналистамиАвтобус принадлежит частному перевозчику «Авто-Ном». Директор компании Алексей Ярков заявил, что водители и транспорт перед рейсом проходят все технические и медицинские осмотры, и пообещал разбираться в обстоятельствах.Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по части 3 статьи 238 УК — об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц; по первому делу подозреваемым, по всей видимости, станет водитель, по второму — ответственные лица перевозчика «Авто-Ном». Прокуратура взяла проверку на контроль.На месте трагедии в тот же вечер работали высокопоставленные чиновники и силовики. Туда прибыли заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова и прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов. Также на место выехал прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов, который лично координировал первоначальные действия. Около половины одиннадцатого вечера к месту ДТП прибыл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), а также вице-мэр Екатеринбурга, ответственный за социальную сферу, Константин Шевченко.Губернатор Денис Паслер первым назвал предварительную причину: по его словам, автобус выехал на тротуар после столкновения с легковым автомобилем; губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Паслер также счёл необходимым проверить всех перевозчиков Екатеринбурга на соблюдение требований по предрейсовым медосмотрам водителей и своевременным техосмотрам транспорта.Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования и пообещал, что необходимая помощь будет оказана пострадавшим и родственникам погибших.Митрополит Евгений (Кульберг) выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что в храме Большой Златоуст будут поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших.Известный екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов напомнил, что ранее официально предлагал снизить разрешённую скорость на улицах 8 Марта и Малышева до 30–40 км/ч, поскольку пешеходы там находятся вплотную к проезжей части и любая ошибка водителя может привести к трагедии; в мэрии ему тогда ответили, что ограничивать скорость «нецелесообразно», рассказал он Вечерним ведомостям. Мероприятие для возрастной категории 18+