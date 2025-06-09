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Организаторов похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница, будут судить в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о травмировании 14-летней девочки во время похода 7 октября 2022 года на гору «Голый камень». Она упала на скалы при спуске на тарзанке.
Обвиняемыми по делу проходят двое мужчины, 1989 и 1985 годов рождения. Они свою вину в случившемся не признают, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2022 года родители учеников одной школы договорились с обвиняемыми о плате за организацию похода в лесной массив в районе горы «Голый камень» в Нижнем Тагиле в выходные дни. Согласно договорённостям, обвиняемый 1985 года рождения, как организатор, должен был разработать туристический маршрут, предусматривающий место остановки, сопровождение туристической группы инструкторами и развлечения по типу «тарзанка» и «веревочный парк». К этому делу он привлёк своего знакомого 1989 года рождения.
Вместе обвиняемые самостоятельно соорудили «тарзанку» и натянули канат между деревьями, по которому дети, как задумывали организаторы, смогут спускаться через скалы.
Впоследствии в день похода, когда одна из школьниц стала спускаться на тарзанке, верёвка, обеспечивающая сцепление между страховочной системой и тросом, развязалась и девочка упала с высоты около десяти метров на скалы. В результате она получила закрытые переломы левой лонной и левой седалищной костей со смещением отломков. Эксперты оценили травмы как средней тяжести.
Организаторам похода было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованием безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Обвиняемыми по делу проходят двое мужчины, 1989 и 1985 годов рождения. Они свою вину в случившемся не признают, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2022 года родители учеников одной школы договорились с обвиняемыми о плате за организацию похода в лесной массив в районе горы «Голый камень» в Нижнем Тагиле в выходные дни. Согласно договорённостям, обвиняемый 1985 года рождения, как организатор, должен был разработать туристический маршрут, предусматривающий место остановки, сопровождение туристической группы инструкторами и развлечения по типу «тарзанка» и «веревочный парк». К этому делу он привлёк своего знакомого 1989 года рождения.
Вместе обвиняемые самостоятельно соорудили «тарзанку» и натянули канат между деревьями, по которому дети, как задумывали организаторы, смогут спускаться через скалы.
«При этом они не проверили аттракцион на предмет безопасности, а также не предусмотрели защитную систему. Кроме того, обвиняемые не обеспечили несовершеннолетних надлежащими средствами индивидуальной защиты и не проверили исправность страховочных систем»,
– отметили в прокуратуре.
Впоследствии в день похода, когда одна из школьниц стала спускаться на тарзанке, верёвка, обеспечивающая сцепление между страховочной системой и тросом, развязалась и девочка упала с высоты около десяти метров на скалы. В результате она получила закрытые переломы левой лонной и левой седалищной костей со смещением отломков. Эксперты оценили травмы как средней тяжести.
Организаторам похода было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованием безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
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