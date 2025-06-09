Организаторов похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница, будут судить в Нижнем Тагиле

– отметили в прокуратуре.

«При этом они не проверили аттракцион на предмет безопасности, а также не предусмотрели защитную систему. Кроме того, обвиняемые не обеспечили несовершеннолетних надлежащими средствами индивидуальной защиты и не проверили исправность страховочных систем»,