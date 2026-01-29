Один человек погиб в столкновении трёх автомобилей на ЕКАД





сообщили в областном УГИБДД. «В результате происшествия водитель автомобиля Honda CR-V получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 29 января, на 40-м километре ЕКАД столкнулись три автомобиля. В результате погиб один человек, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.По предварительным данным, 42-летняя водитель Honda CR-V не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой ехал грузовой «МАЗ». После столкновения грузовик также выехал на встречную полосу, и столкнулся с Toyota Avensis, которая ехала попутно Honda.