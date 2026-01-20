Возрастное ограничение 18+
Шесть грузовиков столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург возле Дружинино
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Шесть грузовиков столкнулись на 291-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в районе посёлка Дружинино. К счастью, ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства аварии ещё выясняются. На месте происшествия движение в сторону Екатеринбурга организовано по одной полосе, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, что ещё два грузовика столкнулись на подъезде к Екатеринбург со стороны Челябинска.
Госавтоинспекторы призывают водителей быть выбирать безопасную манеру вождения и учитывать, что дорога может быть скользкой. Мероприятие для возрастной категории 18+
