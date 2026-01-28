В Нижнем Тагиле за день произошло два ДТП с участием детей-пешеходов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 28 января, в Нижнем Тагиле зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, первый инцидент произошёл около 12.40 на улице Гвардейской, где 56-летняя водительница Volkswagen Golf сбила семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Инспекторам ДПС женщина пояснила, что не сразу поняла, что сбила ребёнка. Сперва она подумала, что он сам поскользнулся и упал перед её автомобилем, после чего она отвезла его домой.Второе ДТП произошло в 15.00 на Черноисточинском шоссе. Там 65-летний водитель «ВАЗа-2111» сбил десятилетнего мальчика – тоже на пешеходном переходе, а затем уехал. Позже полицейским он заявил, что подумал, что ребёнок не пострадал, так как после столкновения, с его слов, тот ушёл. Догонять его мужчина не стал.В отношении обоих водителей составлены административные материалы по статьям КоАП РФ: 12.18 – за непредоставление преимущества пешеходам, 12.24 – за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, и 12.27 – за оставление места ДТП. Мероприятие для возрастной категории 18+