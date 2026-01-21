Возрастное ограничение 18+
Информацию о выдаче квартир мигрантам в Свердловской области назвали фейком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области распространяют фейк о выделении квот мигрантам из Индии на бесплатное жильё в новостройках. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал».
Фейк распространяется в виде скриншота, который якобы сделан на портале «УралПолит.ру». В тексте поддельной публикации говорится, что 30% квартир в новых домах резервируется для иностранных рабочих, а также приводится фальшивая цитата главы региона.
Сотрудники ресурса, на котором якобы была такая новость, утверждают, что ничего подобного не публиковали на сайте. Корреспонденту Вечерних ведомостей также не удалось найти подобных публикаций на портале издания.
Ранее в сети распространялся фейк про учреждение материнского капитала для трудовых мигрантов из Индии.
«"Антитеррор Урал" обращает внимание на продолжение фейковой информационной кампании, нацеленной на разжигание межнациональных конфликтов в Год единства народов России»,
– пишет антитеррористическая комиссия.
Ранее в сети распространялся фейк про учреждение материнского капитала для трудовых мигрантов из Индии.
