Информацию о выдаче квартир мигрантам в Свердловской области назвали фейком

15.54 Пятница, 30 января 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области распространяют фейк о выделении квот мигрантам из Индии на бесплатное жильё в новостройках. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал».

Фейк распространяется в виде скриншота, который якобы сделан на портале «УралПолит.ру». В тексте поддельной публикации говорится, что 30% квартир в новых домах резервируется для иностранных рабочих, а также приводится фальшивая цитата главы региона.

Сотрудники ресурса, на котором якобы была такая новость, утверждают, что ничего подобного не публиковали на сайте. Корреспонденту Вечерних ведомостей также не удалось найти подобных публикаций на портале издания.

«"Антитеррор Урал" обращает внимание на продолжение фейковой информационной кампании, нацеленной на разжигание межнациональных конфликтов в Год единства народов России»,

– пишет антитеррористическая комиссия.


Ранее в сети распространялся фейк про учреждение материнского капитала для трудовых мигрантов из Индии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Антитеррор Урал» предупредил о фейке про маткапитал для мигрантов из Индии
21 января 2026
Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
23 января 2026
Свердловская ФСБ задержала трёх человек по подозрению в подготовке теракта
27 января 2026
В Екатеринбурге до 7 апреля закроют движение по улице Аптекарской
30 января 2026

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
