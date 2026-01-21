Возрастное ограничение 18+
В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
Фото: Свердловская область / t.me/miduralofficial
В поликлинике Нижнесергинской центральной районной больницы после обновления открылась женская консультация.
Как рассказали в официальном телеграм-канале правительства Свердловской области, в подразделении увеличили количество кабинетов, а также закупили оборудование и мебель более чем на 22,5 миллиона рублей.
На одной площадке женщинам могут провести все необходимые обследования: забор анализов, ЭКГ, ультразвуковую диагностику, кольпоскопи, – пишет ресурс.
Отмечается, что в 2025 году в Свердловской области построили семь новых медицинских учреждений и установили 35 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и пунктов общей врачебной практики. Мероприятие для возрастной категории 18+
