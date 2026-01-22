Возрастное ограничение 18+
Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге приостановили работу кофейни Engels
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор сообщил о временном закрытии кофейни Engels на улице 8 Марта в Екатеринбурге. В заведении обнаружили санитарные нарушения.
Среди нарушений в ведомстве назвали несоблюдение требований к поточности технологических процессов, сбору отходов, условиям хранения пищевой продукции и уборочного инвентаря, а также отсутствие маркировки, средств измерения и журналов. Кроме того, у представителей Роспотребнадзора были претензии к соблюдению гигиены работниками кофейни.
По решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга работу кофейни приостановили на 30 суток.
В пресс-службе Engels изданию «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что поводом для проверки кофейни стала проблема с вентиляцией.
«При проведении реконструкции мы нарушили одно из требований к пересечению потоков вентиляции. Это стало причиной проверки, теперь это все устранено, и мы ждем разрешения от Роспотребнадзора обратно открыться»,
– заявили в сети.
