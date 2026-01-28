Возрастное ограничение 18+
Бывшего замглавы Режевского округа Качурина будут судить за взяточничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшему заместителю главы Режевского муниципального округа Александру Качурину, обвиняемому в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), утвердили обвинение, и передали его дело в суд.
Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года Качуров получил взятку на суммы свыше 200 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации, которая выполняла муниципальный контракт по ремонту дорог. Следствие считает, что взятка была передана за общее покровительство и попустительство при исполнении контракта.
Режевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре области.
Известно, что дело взяткодателя (по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ – «дача взятки должностному лицу лично в крупном размере») также передали в суд.
