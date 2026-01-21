Возрастное ограничение 18+
За поддельный диплом будут судить экс-заведующую североуральской поликлиники
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Североуральске будут судить бывшую заведующую городской поликлиники. Её обвиняют в подделке диплома.
Согласно материалам дела, обвиняемая, работая фельдшером, предоставила в медучреждение поддельные диплом о высшем медицинском образовании по специальности «Лечебное дело» и документ об окончании ординатуры по терапии. Это позволило ей сначала перевестись на должность врача-терапевта участкового, а затем стать заведующей поликлиники. Однако эту должность занимала недолго. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, вскоре она уволилась по собственному желанию.
Позже к документам, по которым она была трудоустроена, возникли вопросы, и против бывшей заведующей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа».
Рассмотрение уголовного дела назначено на 5 февраля 2026 года.
«Следствие считает, что её действия могли создать угрозу для здоровья пациентов, так как занимала ответственные должности, не имея надлежащей квалификации»,
– подчеркнули в пресс-службе.
Рассмотрение уголовного дела назначено на 5 февраля 2026 года.
