Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Белоярском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Белоярском районе Свердловской области пожар унёс жизни трёх детей. При тушении огня специалисты МЧС обнаружили тела двух мальчиков 5 и 11 лет и девочки 7 лет, сообщает прокуратура.
Информация о ЧП поступила на пульт оперативных служб в 00.49. О том, где именно случился пожар, данные расходятся. В официальном телеграм-канале МЧС России говорится, что трагедия произошла в дачном доме в деревне Златогорова. Региональная прокуратура сообщает, что возгорание произошло в частном жилом доме в ДНТ «Златобор». Упомянутые населённые пункты расположены по соседству.
Известно, что в пожаре пострадали ещё трое детей – 9, 12 и 14 лет. Их госпитализировали. Полуторагодовалый ребёнок, также находившийся в доме, не пострадал.
Отец семейства рассказал, что проснулся от дыма. Огонь, по его словам, был на втором этаже, где спали трое детей.
Сейчас рассматривается несколько версий, по которым могло произойти возгорание. Среди них в том числе нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.
Следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
«Многодетная семья, в которой воспитываются дети, по первоначальным данным, на учёте в органах системы профилактики не состояла. Дети находились дома с родителями»,
– сообщили в прокуратуре.
