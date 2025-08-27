Возрастное ограничение 18+

Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Белоярском районе

08.56 Пятница, 5 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Белоярском районе Свердловской области пожар унёс жизни трёх детей. При тушении огня специалисты МЧС обнаружили тела двух мальчиков 5 и 11 лет и девочки 7 лет, сообщает прокуратура.

Информация о ЧП поступила на пульт оперативных служб в 00.49. О том, где именно случился пожар, данные расходятся. В официальном телеграм-канале МЧС России говорится, что трагедия произошла в дачном доме в деревне Златогорова. Региональная прокуратура сообщает, что возгорание произошло в частном жилом доме в ДНТ «Златобор». Упомянутые населённые пункты расположены по соседству.

Известно, что в пожаре пострадали ещё трое детей – 9, 12 и 14 лет. Их госпитализировали. Полуторагодовалый ребёнок, также находившийся в доме, не пострадал.

«Многодетная семья, в которой воспитываются дети, по первоначальным данным, на учёте в органах системы профилактики не состояла. Дети находились дома с родителями»,

– сообщили в прокуратуре.


Отец семейства рассказал, что проснулся от дыма. Огонь, по его словам, был на втором этаже, где спали трое детей.

Сейчас рассматривается несколько версий, по которым могло произойти возгорание. Среди них в том числе нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
