Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле вынесли приговор об убийстве школьницы в 2007 году
Фото: Пригородный районный суд Свердловской области
В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу об убийстве школьницы 18-летней давности. Виновным признали жителя села Николо-Павловское Сергея Березовича.
Согласно материалам дела, Берёзович днём 10 мая 2007 года встретил знакомую ему 11-летнюю девочку и вместе с ней уехал в безлюдное место, где сначала задушил, затем увёз в другое место и на протяжении нескольких часов пытался сжечь. Однако поскольку полностью избавиться от её останков у него не вышло, он привёз их к себе домой и дожигал в банной печи, разбивая кости кочергой. На следующее утро он собрал в ведро прах убитой и развеял его возле реки Чусовая, рассказали в областной прокуратуре.
Пригородный районный суд Свердловской области признал виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии»).
Прокуратура запрашивала для мужчины 14 лет лишения свободы – с учётом его неотбытой части наказания по приговору Крымского районного суда Краснодарского края 23 года. Однако Пригородный районный суд избрал для него 11 лет с ограничением свободы на 2 года – в итоге 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, осуждённый сам решил сознаться и рассказать, что произошло с девочкой, которая 18 лет назад вышла из дома и пропала. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, Берёзович днём 10 мая 2007 года встретил знакомую ему 11-летнюю девочку и вместе с ней уехал в безлюдное место, где сначала задушил, затем увёз в другое место и на протяжении нескольких часов пытался сжечь. Однако поскольку полностью избавиться от её останков у него не вышло, он привёз их к себе домой и дожигал в банной печи, разбивая кости кочергой. На следующее утро он собрал в ведро прах убитой и развеял его возле реки Чусовая, рассказали в областной прокуратуре.
Пригородный районный суд Свердловской области признал виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии»).
Прокуратура запрашивала для мужчины 14 лет лишения свободы – с учётом его неотбытой части наказания по приговору Крымского районного суда Краснодарского края 23 года. Однако Пригородный районный суд избрал для него 11 лет с ограничением свободы на 2 года – в итоге 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, осуждённый сам решил сознаться и рассказать, что произошло с девочкой, которая 18 лет назад вышла из дома и пропала. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле экс-консультанта банка признали виновной в хищении средств вкладчиков
21 января 2026
21 января 2026