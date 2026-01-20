ДТП с грузовиками парализовало движение на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска





сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Движение в направлении Екатеринбурга полностью перекрыто, для объезда участка организован временный маршрут через село Патруши»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 186-м километре трассы «Челябинск – Екатеринбург», на подъезде к городу, столкнулись два «КАМАЗа». Из-за ДТП движение в сторону уральской столицы полностью перекрыто.По предварительным данным, водители грузовиков выбрали небезопасную скорость, из-за чего не справились с управлением и столкнулись. К счастью, обошлось без пострадавших. Мероприятие для возрастной категории 18+