ДТП с грузовиками парализовало движение на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 186-м километре трассы «Челябинск – Екатеринбург», на подъезде к городу, столкнулись два «КАМАЗа». Из-за ДТП движение в сторону уральской столицы полностью перекрыто.
По предварительным данным, водители грузовиков выбрали небезопасную скорость, из-за чего не справились с управлением и столкнулись. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Движение в направлении Екатеринбурга полностью перекрыто, для объезда участка организован временный маршрут через село Патруши»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
