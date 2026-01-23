Возрастное ограничение 18+
Ударившего сожительницу чугунной сковородкой первоуральца отправили в колонию
Фото: прокуратура Свердловской области
Первоуральский городской суд отправил в колонию 43-летнего местного жителя, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённый был пьян, когда произошёл конфликт. Согласно материалам дела, у него возникли претензии к сожительнице из-за того, что та не приготовила ужин. Сначала он поколотил женщину, а затем схватил чугунную сковородку и ударил ею потерпевшую.
Прокурор запрашивал для подсудимого 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, но судья назначил мужчине почти в два раза меньше – 3 года 6 месяцев. Отбывать свое наказание первоуралец будет в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённый был пьян, когда произошёл конфликт. Согласно материалам дела, у него возникли претензии к сожительнице из-за того, что та не приготовила ужин. Сначала он поколотил женщину, а затем схватил чугунную сковородку и ударил ею потерпевшую.
Прокурор запрашивал для подсудимого 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, но судья назначил мужчине почти в два раза меньше – 3 года 6 месяцев. Отбывать свое наказание первоуралец будет в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию