Присяжные вновь оправдали первоуральца, обвиняемого в убийстве знакомого
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске суд присяжных во второй раз оправдали местного жителя, который обвинялся в непреднамеренном убийстве знакомого.
По версии следствия, в августе 2024 года в посёлке Решеты у него возник с ним конфликт, в ходе которого он сначала избил его, а потом порезал, причинив тяжкий вред. Впоследствии знакомый скончался, и мужчине предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть»).
18 декабря 2025 года присяжные во второй раз вынесли оправдательный вердикт, но приговор ещё может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, первый оправдательный приговор был отменён апелляционной инстанцией из-за процессуальных нарушений. В итоге уголовное дело направили на новое рассмотрение.
