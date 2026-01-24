Возрастное ограничение 18+

Пожары в Свердловской области привели к гибели четырёх человек и трём госпитализациям

11.36 Воскресенье, 25 января 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 32 пожара, из них 20 произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области. В нескольких случаях огонь привёл к гибели людей и травмам, спасателям пришлось эвакуировать десятки жителей.

Крупный пожар произошёл в Асбесте на улице Челюскинцев, где в квартире на втором этаже пятиэтажного дома загорелись личные вещи на площади 30 квадратных метров. Пострадала женщина, её доставили в медицинское учреждение. Звенья газодымозащитной службы спасли 27 человек, ещё пятерых эвакуировали из окон верхних этажей с помощью автолестницы. Возгорание ликвидировали за 40 минут. Предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнём.

Ещё один пожар в Асбесте на улице Грибоедова охватил частный дом площадью 100 квадратных метров. В ходе тушения была обнаружена хозяйка дома без признаков жизни. По данным МЧС России по Свердловской области, возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Трагические последствия зафиксированы и в Камышлове. На улице Кутузова при пожаре в частном доме площадью 48 квадратных метров пострадал мужчина, его доставили в больницу. Предварительно, возгорание возникло из-за нарушений при эксплуатации отопительной печи. На улице Фарфористов загорелся четырёхквартирный жилой дом, огонь распространился на 60 квадратных метров. Погиб мужчина, одного человека спасли сотрудники МЧС. Причиной называют аварийный режим работы электрооборудования.

В посёлке Азанка на улице 1-я Восточная загорелись частный дом и надворные постройки на площади 160 квадратных метров. В ходе тушения спасатели обнаружили хозяина дома без признаков жизни, причину пожара устанавливают дознаватели. В Верхней Пышме на улице Чистова возгорание личных вещей в квартире на втором этаже ликвидировали за две минуты, пострадал мужчина, его госпитализировали. По информации МЧС России по Свердловской области, предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
