В Свердловской области за сутки ликвидировали 29 пожаров, есть погибший и пострадавшие

11.29 Суббота, 24 января 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 29 пожаров. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, 18 возгораний произошли в жилом секторе. В результате пожаров пострадали пять человек, один человек погиб. Огнеборцам удалось спасти восемь человек.

В Екатеринбурге на улице Крестинского огнем были повреждены домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры на девятом этаже десятиэтажного дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание ликвидировали за 44 минуты. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 17 человек, еще семерых спасли сотрудники МЧС. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Серьезные пожары зафиксировали и в других населенных пунктах области. В деревне Соколовка на улице Ленина огнем повреждено домашнее имущество в частном доме. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание ликвидировали за 32 минуты. В результате пожара погиб хозяин дома, причину устанавливают пожарные дознаватели.

В деревне Малая Речкалова на улице 70 лет Октября сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 116 квадратных метров, возгорание ликвидировали за 211 минут, один человек получил травмы, причину устанавливают пожарные дознаватели. В деревне Боярка на улице Камышенской огнем уничтожена конюшня, погибли 15 лошадей. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, возгорание ликвидировали за 204 минуты, пострадал один человек, предварительной причиной назван аварийный режим работы электрооборудования.

В Невьянске на улице Кирова повреждено домашнее имущество в трехквартирном доме. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, возгорание ликвидировали за 3 минуты, спасен один человек, причиной стало нарушение в работе электропроводки. В Первоуральске на улице Максима Горького огнем повреждены перекрытия, стены и имущество в производственном здании. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание ликвидировали за 29 минут, один человек пострадал, причины выясняются.

По данным МЧС России по Свердловской области, короткое замыкание электропроводки стало причиной 17% пожаров. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей привело к 3% возгораний, неосторожное обращение с огнем к 7%, поджоги к 3%.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
