Полиция и поисковый отряд ищут 14-летнюю школьницу
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 14-летняя Елизавета Горулева. Девочка исчезла 24 января в Кировском районе города.
По данным поискового отряда «Прорыв», на момент пропажи она была одета в чёрный пуховик, худи с капюшоном, спортивные штаны чёрного цвета и белые кроссовки, при себе имела чёрную сумочку. Рост Елизаветы составляет 152 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы тёмные ниже плеч, на носу пирсинг с левой стороны.
Розыском девочки также занимается УМВД России по Екатеринбургу, отдел полиции № 2. Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения Елизаветы, просят сообщать по телефонам +7 343 356-42-02, 112 или 102. Мероприятие для возрастной категории 18+
