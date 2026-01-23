Скрывавшегося от уголовного наказания мужчину нашли у его девушки в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У жительницы Екатеринбурга нашли мужчину, который скрывался от наказания, назначенного ему судом. Сейчас он задержан.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, 14 октября 2024 года мужчина был приговорён к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ), и поскольку он не явился ни на оглашения приговора, ни в колонию, где он должен отбывать наказание, его объявили в розыск.Найти беглеца удалось 27 января 2026 года. Оказалось, что он прятался у своей девушки в Екатеринбурге.Мероприятие для возрастной категории 18+