Скрывавшегося от уголовного наказания мужчину нашли у его девушки в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
У жительницы Екатеринбурга нашли мужчину, который скрывался от наказания, назначенного ему судом. Сейчас он задержан.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, 14 октября 2024 года мужчина был приговорён к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ), и поскольку он не явился ни на оглашения приговора, ни в колонию, где он должен отбывать наказание, его объявили в розыск.
Найти беглеца удалось 27 января 2026 года. Оказалось, что он прятался у своей девушки в Екатеринбурге.
