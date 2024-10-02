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СМИ сообщают о смерти пострадавшего при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Пострадавший, которого вынесли из здания Театра музыкальной комедии, скончался по дороге в больницу, сообщает 66.ру. Официально эту информацию ещё не подтвердили.
Ранее «Четвёртый канал» сообщил о мужчине, которого вынесли из горящего здания. Очевидцы предполагают, что он пытался самостоятельно потушить пожар.
По данным МЧС, из здания были спасены шесть человек, из которых пятерых спустили по пожарной лестнице, а одного эвакуировали с помощью спасустройства. Ещё 105 человек покинули здание театра до прибытия спасателей.
Напомним, что в связи с пожаром в Театре музкомедии прокуратура организовала проверку. Также в центре города перекрыли улицу Карла Либкнехта.
Ранее «Четвёртый канал» сообщил о мужчине, которого вынесли из горящего здания. Очевидцы предполагают, что он пытался самостоятельно потушить пожар.
По данным МЧС, из здания были спасены шесть человек, из которых пятерых спустили по пожарной лестнице, а одного эвакуировали с помощью спасустройства. Ещё 105 человек покинули здание театра до прибытия спасателей.
Напомним, что в связи с пожаром в Театре музкомедии прокуратура организовала проверку. Также в центре города перекрыли улицу Карла Либкнехта.
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