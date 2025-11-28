Возрастное ограничение 18+
На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Как сообщает областная Госавтоинспекция, на Полевском тракте этим вечером случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В столкновении двух иномарок погиб человек.
На данный момент известно, что смертоносная авария произошла на территории, относящейся к Чкаловскому административному району Екатеринбурга, возле поворота на посёлок Шабры. Здесь столкнулись два легковых автомобиля — «Infiniti» и «Toyota». По предварительным данным, водитель автомобиля «Infiniti» допустил выезд на полосу встречного движения. В результате его машина совершила лобовое столкновение с автомобилем «Toyota», который двигался во встречном направлении.
Сильнейшие травмы при столкновении получила женщина, сидевшая за рулём машины марки «Toyota». Она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Также все необходимые мероприятия проводит следственно-оперативная группа. Они фиксируют все детали произошедшего, собирают вещественные доказательства, опрашивают участников и свидетелей.
По факту аварии уже назначено проведение процессуальной проверки и расследования.
