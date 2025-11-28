На Полевском тракте произошло смертельное ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как сообщает областная Госавтоинспекция, на Полевском тракте этим вечером случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В столкновении двух иномарок погиб человек.На данный момент известно, что смертоносная авария произошла на территории, относящейся к Чкаловскому административному району Екатеринбурга, возле поворота на посёлок Шабры. Здесь столкнулись два легковых автомобиля — «Infiniti» и «Toyota». По предварительным данным, водитель автомобиля «Infiniti» допустил выезд на полосу встречного движения. В результате его машина совершила лобовое столкновение с автомобилем «Toyota», который двигался во встречном направлении.Сильнейшие травмы при столкновении получила женщина, сидевшая за рулём машины марки «Toyota». Она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Также все необходимые мероприятия проводит следственно-оперативная группа. Они фиксируют все детали произошедшего, собирают вещественные доказательства, опрашивают участников и свидетелей.По факту аварии уже назначено проведение процессуальной проверки и расследования.