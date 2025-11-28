Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
Фото: Минздрав Свердловской области
Хирурги екатеринбургской ЦГБ №20 спасли мужчину, у которого произошёл разрыв опухоли кишечника.
Как рассказали в официальном канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», мужчина поступил в отделение экстренной хирургии в крайне тяжёлом состоянии. У него были температура и сильная боль в левом боку. Врачи провели обследования и обнаружили, что у пациента разорвалась опухоль в толстом кишечнике, что привело к кровотечению и воспалению.
Мужчину экстренно прооперировали, но после этого потребовались вентиляция лёгких и гемодиализ. Лишь спустя десять дней в реанимации его состояние стабилизировалось. По словам лечащих врачей, им удалось избежать осложнений.
