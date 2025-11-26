Возрастное ограничение 18+
Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мальчик из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку, когда возвращался из школы.
Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области, мальчик увидел ориентировку в социальных сетях, а потом случайно встретился с потерявшейся в подъезде своего дома и узнал ей. В этот момент женщина уже говорила с волонтёром, но не могла объяснить, где она находится, тогда мальчик предложил помочь. Специалист услышал голос ребёнка и попросил передать ему телефон, и тогда школьник смог объяснить, куда нужно направить добровольцев.
Сейчас бабушка уже находится дома в окружении родных, а мальчика, который помог её найти, отблагодарили в группе отряда во «ВКонтакте».
Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области, мальчик увидел ориентировку в социальных сетях, а потом случайно встретился с потерявшейся в подъезде своего дома и узнал ей. В этот момент женщина уже говорила с волонтёром, но не могла объяснить, где она находится, тогда мальчик предложил помочь. Специалист услышал голос ребёнка и попросил передать ему телефон, и тогда школьник смог объяснить, куда нужно направить добровольцев.
Сейчас бабушка уже находится дома в окружении родных, а мальчика, который помог её найти, отблагодарили в группе отряда во «ВКонтакте».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К четырём годам колонии приговорили студента за хищение 542 тысяч рублей у пенсионерки в Верхней Пышме
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Каратисты из Верхней Пышмы вошли в число призеров мирового первенства по киокусинкай в Токио
25 ноября 2025
25 ноября 2025
В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую
28 ноября 2025
28 ноября 2025