На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал подросток
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В последний день осени в Екатеринбурге произошла дорожно-транспортная авария с участием несовершеннолетнего. В результате её школьника пришлось госпитализировать.
По данным местной ГИБДД, 30 ноября, около 16.00 на екатеринбургской улице Белореченская 13-летний мальчик выбежал на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. Подросток пересекал дорогу слева направо на запрещающий сигнал светофора. В этот момент автомобиль марки «Белджи» совершил на него наезд.
От удара машиной несовершеннолетний мальчик получил травму ноги. Пострадавшего доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 для оказания медицинской помощи.
Со слов отца мальчика, ребёнок гулял с друзьями. Причины, по которым подросток нарушил правила, отец пояснить не смог. Он отметил, что в семье правила дорожного движения обсуждают регулярно.
За рулём автомобиля находился 45-летний местный житель. Его стаж вождения составляет 28 лет, при этом ранее к ответственности мужчина не привлекался. Освидетельствование показало, что он был трезв. По словам водителя, пешеход появился на дороге неожиданно. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.
В отношении водителя составлены административные протоколы. Возбуждено административное расследование по факту нарушения ПДД. Информация о происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Также она поступит в комиссию по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей. Законные представители ребёнка могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание. Полиция также планирует проверить школу, где учится пострадавший.
