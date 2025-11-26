На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал подросток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний день осени в Екатеринбурге произошла дорожно-транспортная авария с участием несовершеннолетнего. В результате её школьника пришлось госпитализировать.По данным местной ГИБДД, 30 ноября, около 16.00 на екатеринбургской улице Белореченская 13-летний мальчик выбежал на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. Подросток пересекал дорогу слева направо на запрещающий сигнал светофора. В этот момент автомобиль марки «Белджи» совершил на него наезд.От удара машиной несовершеннолетний мальчик получил травму ноги. Пострадавшего доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 для оказания медицинской помощи.Со слов отца мальчика, ребёнок гулял с друзьями. Причины, по которым подросток нарушил правила, отец пояснить не смог. Он отметил, что в семье правила дорожного движения обсуждают регулярно.За рулём автомобиля находился 45-летний местный житель. Его стаж вождения составляет 28 лет, при этом ранее к ответственности мужчина не привлекался. Освидетельствование показало, что он был трезв. По словам водителя, пешеход появился на дороге неожиданно. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.В отношении водителя составлены административные протоколы. Возбуждено административное расследование по факту нарушения ПДД. Информация о происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Также она поступит в комиссию по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей. Законные представители ребёнка могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание. Полиция также планирует проверить школу, где учится пострадавший.