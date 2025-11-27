Возрастное ограничение 18+
Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД сообщает о смертельном ДТП с участием легкового автомобиля Ravon и грузовой «Газели» под Невьянском на дороге, связывающей город с посёлком Цементный.
По предварительным данным, 65-летний водитель Ravon не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала «Газель». В результате ДТП погибла его 71-летняя пассажирка. Сам водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Из-за аварии движение на трассе временно организовано в одну полосу.
«В настоящее время на месте происшествия работают автоинспекторы и следственная группа. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего»,
– сказали в ГАИ.
