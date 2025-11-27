В Нижнем Тагиле продолжают поиски двух детей, пропавших 28 ноября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле ищут двух несовершеннолетних, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области. Пропали 9-летняя Елизавета Цыпушкина и 11-летний Никита Цыпушкин. Связь с детьми утратили 28 ноября, после этого их местонахождение остаётся неизвестным.По данным волонтёров, Елизавета имеет рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения девочка была одета в коричневый пуховик, чёрные штаны, серую шапку и чёрные сапоги.Никита имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и тёмно-русые волосы. Он был одет в чёрный пуховик, чёрные штаны, чёрную шапку и чёрные ботинки.Волонтёры «ЛизаАлерт» Свердловской области продолжают поиски и просят всех, кто может знать что-то о местонахождении детей, обращаться на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.